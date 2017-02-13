Резкий поворот на выборах главы Армянской патриархии Стамбула: епископ Саак Машалян заявил о своем уходе в отставку

Председатель Духовного совета Армянской патриархии Стамбула, епископ Саак Машалян заявил, что уходит в отставку. Он отметил, что причиной отставки является наместник патриарха, архиепископ Арам Атешян, сообщает Арменпресс со ссылкой на «Акос».

Машалян опубликовал письмо, в котором комментирует свою отставку, в частности, отмечая, что принял такое решение после заседания Духовного совета 13 февраля из-за поведения Атешяна. Он также написал, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Армянской патриархии Стамбула, а также сообщил о намерении покинуть Стамбул.