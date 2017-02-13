В Армении есть труднопроходимые автодороги
19:00, 13 Февраль, 2017
Министерство ЧС Армении сообщает, что 13-го февраля по положению на 18:00 часов в республике есть труднопроходимые автодороги.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, закрыта автодорога Берд-Чамбарак.
Труднопроходимы автодороги Тавушского марза, Сотк-Карвачар и Сисиан-Горис.
На Варденяцском перевале и на поворотах Тигранашена наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, автодорога Степанцминда-Ларс, открыта для всех типов автомобилей при использовании противоскользящих цепей.
Автодороги в Нагорно-Карабахской Республике: труднопроходимы автодороги Карвачар-Сотк и региона Кашатаха.