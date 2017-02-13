Правительством Армении собран 341 инвестиционный проект общей стоимостью в 3,2 млрд долларов

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей Европейской бизнес Ассоциации и европейских компаний, которые ведут бизнес в Армении. На встрече присутствовал также руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер - министр подчеркнул важность сотрудничества между правительством и деловыми кругами, и отметил, что рассматривает бизнес в качестве партнера и движущей силы экономики.

Коснувшись инвестиционных проектов правительства, премьер-министр подчеркнул, что правительство собрало и проанализировало инвестиционные проекты, которые были получены в ходе визитов в области, от частного сектора и отраслевых министерств. В результате был собран 341 инвестиционный проект общей стоимостью в 3,2 млрд долларов США. Эти проекты будут финансироваться из различных источников, в том числе государственного бюджета, муниципальных бюджетов и частного сектора.

«Эти программы имеют финансовые источники и партнеров. Мы считаем, что вполне реально осуществить в 2017 году программу стоимостью в 840 млн долларов. На данный момент правительство обсуждает еще 79 инвестиционных проектов на сумму 5,3 млрд долларов. Эти проекты мы считаем логичными. Есть предварительные договоренности, они открыты для инвестиций и партнеров», - сказал Карен Карапетян.

Петр Свитальский поблагодарил премьер-министра за прием представителей европейских бизнесменов и отметил, что это хорошая возможность для них представить свои проблемы, предложения и вопросы. Посол подчеркнул важность инициатив правительства по улучшению бизнес-среды и готовность оказывать поддержку в решении различных вопросов.