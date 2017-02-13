Экспорт драгоценных и полудрагоценных камней увеличился на 73,9%

В январе-декабре 2016 года из Армении были экспортированы драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, а также сделанные из них изделия на сумму в 337 млн 280,7 тыс долларов США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы Армении, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года экспорт увеличился на 73,9% , а импорт увеличился на 36,8%, составив 161 млн 529,1 тыс долларов.

В то же время на 3,1% снизился объем экспорта недрагоценных металлов и сделанных из них изделий, составив 220 млн 700,7 тыс долларов. Импорт также снизился на 12,5%, составив 219 млн 844,8 тыс долларов.

Объем экспорта в январе-декабре 2016 года составил 1 млрд 782 млн 924,7 тыс долларов США, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года экспорт увеличился на 20%. В январе-декабре 2016 года объем импорта увеличился на 1,6%, составив 3 млрд 292 млн 425,3 тыс долларов США.