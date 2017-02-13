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Самвел Санамян назначен советником премьер-министра Армении


Решением премьер-министра Карена Карапетяна, Самвел Санамян назначен советником премьер-министра Армении. Как сообщает  Арменпресс, решение премьера размещено на сайте правительства e-gov.am.



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