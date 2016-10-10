Предстоящие на 14 февраля мероприятия
18:04, Февраль 13, 2017
Арменпресс представляет «Анонс» предстоящих на 14 февраля мероприятий
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09:16, 13.02.2017
Предстоящие новости: 13.02. 2017
09:07, 10.02.2017
Предстоящие новости: 10.02.2017
- 19:17 Резкий поворот на выборах главы Армянской патриархии Стамбула: епископ Саак Машалян заявил о своем уходе в отставку
- 19:00 В Армении есть труднопроходимые автодороги
- 18:57 Правительством Армении собран 341 инвестиционный проект общей стоимостью в 3,2 млрд долларов
- 18:54 Экспорт драгоценных и полудрагоценных камней увеличился на 73,9%
- 18:31 Самвел Санамян назначен советником премьер-министра Армении
- 18:04 Предстоящие на 14 февраля мероприятия
- 17:58 Личности трех иностранных членов преступной группировки выяснены
- 17:55 В iPhone 8 установят дисплей от Samsung
- 17:46 Бейонсе и Джей-Зи впервые за четыре года записали совместный трек
- 17:42 Audi представил машину с самым мощным пятицилиндровым двигателем
- 17:35 Экспорт животных и растительных масел и жиров увеличился в 11.2 раза
- 17:34 Доллар и рубль снова подорожали
- 17:32 Вышел новый трейлер «Призрака в доспехах» со Скарлетт Йоханссон
- 17:23 Четыре человека погибли при сходе лавины во французских Альпах
- 17:08 Четыре горнодобывающие компании оказались в списке 100 крупнейших налогоплательщиков Армении
- 17:04 Послом III зимних Всемирных военных игр стал комик Галустян
- 16:55 В Тбилиси задержали 13 оппозиционеров в ходе акции протеста у мэрии города
- 16:52 Шансы Ле Пен одержать победу на выборах во Франции растут, показал опрос
- 16:27 Государственная казна драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Армении установила цены на драгметаллы
- 16:24 «Пюник» выехал на сборы в Кипр
- 16:20 Компания «Макдоналдс» ответила на официальный запрос министерства экономического развития и инвестиций Армении
- 16:16 Победителем World Press Photo стал снимок убийцы российского посла в Турции
- 16:09 Альбомы Принса станут доступны на всех онлайн-сервисах прослушивания музыки
- 16:04 Цены на товары на армянском потребительском рынке остались стабильными: ГКЗЭК
- 16:01 В Тоскане на толпу упала карнавальная фигура
- 15:58 Эрдоган заявил о намерении продолжить военные действия на севере Сирии
- 15:43 Националисты напали на протестующих напротив стамбульского университета «Мармара» академиков
- 15:42 Эволюцию Range Rover показали за 2 минуты
- 15:38 Политолог считает возможную встречу глав МИД платформой для месседжа Азербайджану
- 15:33 Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру
- 15:31 FT: число открытых месторождений нефти стало минимальным за 60 лет
- 15:25 Ford потратит $1 млрд на самоуправляемые автомобили
- 15:18 Мэрия Еревана в 2016 году предоставила квартиры семьям военнослужащих
- 15:08 Сейран Оганян, Вардан Осканян и Раффи Ованнисян подписали Меморандум о сотрудничестве
- 15:02 Глава Apple назвал одну из «важнейших мировых проблем»
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