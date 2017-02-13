Вышел новый трейлер «Призрака в доспехах» со Скарлетт Йоханссон

В сети появился второй проморолик фильма «Призрак в доспехах». Трейлер опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers в понедельник, 13 февраля.

Главную роль в ленте исполнила Скарлетт Йоханссон. В фильме также сыграли Майкл Питт, Майкл Уинкотт и Жюльет Бинош. Режиссером выступил Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»). Премьера картины намечена на 29 марта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.