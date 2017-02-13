Доллар и рубль снова подорожали

По данным, опубликованным ЦБ Армении на 13-е февраля, курс доллара вырос на 0.05 драма и составил 486,84 драма. Евро подешевел на 0,24 драма, и курс его составил 517,80 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 8.41 драма, подорожав на 0,11 драмов по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт подорожал на 0,79 драма, составив курс в 609,23 драма.

Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 19 тысяч 225,68 драма, серебра - 275,79 драма, платины – 15 тысяч 542,7 драма.