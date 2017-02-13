Экспорт животных и растительных масел и жиров увеличился в 11.2 раза

В январе-декабре 2016 года из Армении были экспортированы животные и растительные масла и жиры стоимостью в 625 тыс долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы Армении, по сравнению с тем же периодом 2015 года этот показатель увеличился в 11,2 раза, в то время как импорт снизился на 3,3%, составив 43 млн 292,3 тыс долларов.

В то же время, экспорт готовых продуктов питания увеличился на 28,6%, составив 418 млн 209,9 тыс долларов. Импорт также увеличился на 5,4%, составив 332 млн 6,2 тыс долларов.

Значительный рост был зафиксирован в сфере экспорта продуктов растительного происхождения. В 2016 году было экспортировано продуктов на 69 млн 303,8 тыс долларов США, рост составил 83,2%. В то же время, импорт снизился на 14%, составив 165 млн 365,5 тыс долларов.