Послом III зимних Всемирных военных игр стал комик Галустян

Президент Федерации военно-тактических игр России Михаил Галустян объявлен послом III зимних Всемирных военных игр, сообщает пресс-центр Игр. "Новым послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, стал шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист и продюсер, президент Федерации военно-тактических игр России Михаил Галустян", - говорится в сообщении.

Сам артист заявил, что "тесно дружит с министерством обороны".

Зимние Всемирные военные игры - мультиспортивное мероприятие, организуемое для спортсменов-военнослужащих один раз в четыре года. С 1995 года проводятся летние Всемирные военные игры, а с 2010-го - зимние. За это время было шесть летних военных Олимпиад и две зимние - в 2010 году в Аосте (Италия) и в 2013 году в Анси (Франция),сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.