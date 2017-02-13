Четыре горнодобывающие компании оказались в списке 100 крупнейших налогоплательщиков Армении

Четыре горнодобывающие компании - "GeoProMining Gold", "Зангезурский медно-молибденовый комбинат", "Капанский горно-обогатительный комбинат" и "Агаракский медно-молибденовый комбинат», оказались в списке 100 крупнейших налогоплательщиков Армении, сообщает Арменпресс со ссылкой на данные КГД Армении. Эти четыре компании вместе выплатили в государственный бюджет налоги в размере 23 млрд 69 млн 19,77 тысяч драмов.

В 2016 году из этих четырех компаний больше всего налогов выплатила компания "GeoProMining Gold" (около 9 млрд 377 млн ​​драмов). Компания занимает 13-е место в списке 100 крупнейших налогоплательщиков Армении. В 2015 году компания занимала 28 место в списке с показателем 3 млрд 861 млн драмов.

Вторым крупным налогоплательщиком в области горнодобывающей промышленности является "Зангезурский медно-молибденовый комбинат", который заплатил налоги в размере 9 млрд 121 млн драмов и занимает 16 место в списке. В 2015 году эта компания была вторым в списке с 27 млрд 505 млн драмами.

"Капанский горно-обогатительный комбинат" оказался на 38-й позиции, заплатив в течение года налоги в размере в 3 млрд 213 млн драмов.

"Агаракский медно-молибденовый комбинат" занимает 89-е место в списке 100 крупнейших налогоплательщиков с показателем 1 млрд 449 млн драмов. В 2015 году компания заняла 44-е место в списке, заплатив 2 млрд 935 млн драмов.