В Тбилиси задержали 13 оппозиционеров в ходе акции протеста у мэрии города

Сотрудники правоохранительных органов задержали 13 участников акции – сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" в ходе протеста у здания мэрии Тбилиси, сообщило МВД Грузии.

В понедельник у мэрии Тбилиси собрались десятки сторонников партии "Нацдвижение", которые пытались ворваться в здание и встретиться с градоначальником Давидом Нармания. Участники акции выражают протест в связи с выдачей государственной компенсации в размере 1 миллиона лари (около 300 тысяч долларов) семье судьи апелляционного суда Наты Назгаидзе, которая рассматривала дело оппозиционного телеканала "Рустави 2". Протестующие обвиняют мэрию в коррупции, требуют вернуть потраченные средства в бюджет Тбилиси и отставки мэра. На прошлой неделе сторонники "Нацдвижения" провели акцию-шествие в поддержку ТВ "Рустави 2",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На акции у мэрии Тбилиси, организованной партией "Единое национальное движение", задержаны 13 человек", — приводит агентство "Интерпрессньюс" сообщение МВД.

По данным грузинских телекомпаний, акция уже завершена.