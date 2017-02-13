Шансы Ле Пен одержать победу на выборах во Франции растут, показал опрос

Шансы лидера партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен на победу в выборах возрастают, однако все еще недостаточны для триумфа, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, обнародованного в понедельник.

По этим данным, Ле Пен по-прежнему является фаворитом первого тура выборов: она наберет 26% голосов. На втором месте идет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон — 22% голосов. Замыкает тройку лидеров с отрывом в 1% экс-премьер Франции Франсуа Фийон (21%),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во втором туре выборов победу прочат Макрону — за него проголосуют 63% избирателей против 37% за Ле Пен. В то же время, если соперником лидера Нацфронта станет Фийон, он также одержит победу с 58% голосов против 42% за Ле Пен.

Опрос проводился 10-12 февраля среди 1590 жителей Франции в возрасте от 18 лет, внесенных в список избирателей. Согласно информации OpinionWay, погрешность может составить от 1,1 до 2,5 пунктов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.