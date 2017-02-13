Государственная казна драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Армении установила цены на драгметаллы

Государственная казна драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Армении установила закупочные и отпускные цены на драгоценные металлы с 13 по 19 февраля.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства финансов Армении, в этот период закупочная цена золота составила 17 тысяч 739,21 драмов, а отпускная цена – 19 тысяч 281,75 драмов.

Закупочная цена серебра – 254,38 драмов, а отпускная – 276,50 драмов. Для платины установлены следующие расценки: закупочная цена – 14 тысяч 532,63 драмов, отпускная цена – 15 тысяч 796,34.

Для палладиума установлены закупочная цена – 11 тысяч 66,29 драмов, отпускная цена – 12 тысяч 28,58 драмов.