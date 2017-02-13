Компания «Макдоналдс» ответила на официальный запрос министерства экономического развития и инвестиций Армении

Компания «Макдоналдс» пока не имеет никаких планов по открытию сети ресторанов в Армении. Как сообщила Арменпресс пресс-секретарь министра экономического развития и инвестиций Армении Анна Оганян, инвестиционный отдел министерства направил официальный запрос в «Макдональдс». Компания ответила, что у них нет намерений в ближайшее время открывать свою сеть в Армении.

«Мы получили официальное письмо, в котором в частности, говорится, что в настоящее время у них нет каких-либо планов по открытию и разработке сети фирменных ресторанов в Армении», - сказала Оганян.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что грузинский бизнесмен Темур Чкония, глава компании «Coca-Cola Bottl. Грузия», получила лицензию на открытие первого McDonalds в Армении. Об этом газету уведомил сам бизнесмен.