Победителем World Press Photo стал снимок убийцы российского посла в Турции

Жюри международного конкурса World Press Photo (WPP) объявило лауреатов 60-й по счету фотопремии. Главный приз достался Бурхану Озбиличи из Associated Press за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в столице Турции, сообщает AP.

Снимок был сделан 19 декабря 2016 года в центре современного искусства, где во время открытия выставки «Россия глазами путешественника» 62-летнего дипломата застрелил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.