В Тоскане на толпу упала карнавальная фигура

Огромная карнавальная фигура упала на толпу на празднике в тосканском городе Фоллоника, пострадали семь человек.

Как написали власти коммуны вFacebook, инцидент произошел в воскресенье в ходе традиционного карнавала. Десятиметровая фигура изображала бывшего премьера Италии Маттео Ренци, держащего маску с лицом нынешнего главы правительства Паоло Джентилони.

На кадрах видеосъемки видно, как движущаяся фигура заваливается вправо посреди скопления людей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает издание Corriere della Sera, прибывшие на место спасатели госпитализировали 5 человек. Наиболее серьезно пострадали 4-летняя девочка и 71-летний мужчина, оказавшийся заблокированным под фигурой. Его отправили в больницу на вертолете.