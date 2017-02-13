Цены на товары на армянском потребительском рынке остались стабильными: ГКЗЭК

На рынке доминантных потребительских товаров нет ценовых изменений. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявила советник председателя Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гаяне Саакян. По ее словам, потребительский рынок Армении продолжает оставаться в центре внимания комиссии.

“Согласно итоговому анализу прошедшей недели, цены на товары с доминантным спросом на потребительском рынке оставались стабильными, комиссия не зафиксировала каких-либо изменений, не было получено никаких административных производств”, - заявила Саакян.

По словам советника председателя ГКЗЭК, в плане понижения цен небольшие колебания были отмечены на рынке растительного масла.

Говоря о причинах поднятия цен на дизельное топливо, Гаяне Саакян отметила, что, принимая во внимание важность рынка, комиссия сконцентрировала свои ресурсы на скорейшем выявлении причин подорожания.

“В ближайшие дни комиссия получит от хозяйствующих субъектов, а также надлежащих органов полную информацию касательно повышения цен на бензин, после чего представит свою оценку”, - заявила Саакян.