Эрдоган заявил о намерении продолжить военные действия на севере Сирии

Официальная Анкара вновь заявляет о том, что после завершения операции в Эль-Бабе Турция намерена продвинуть свои ВС по другим направлениям на севере Сирии. Об этом намерении заявил президент Турции Эрдоган. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Эрдоган заявил, что после завершения операции против ИГИЛ в Эль-Бабе, Турция намерена продвинуть свои ВС по направлению к восточным районам – Манджибу и Ракка.

Ранее об этом заявлял министр ИД Турции Чавушоглу.

С 24-го августа 2016 года Турция проводит на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». В ходе проведения военных действий в рамках операции «Щит Евфрата» на севере Сирии 9-го февраля боевики ИГИЛ напали на турецких военнослужащих. В результате нападения были убиты 5 турецких военнослужащих. 15 турецких военнослужащих получили ранения. Трое турецких военных погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российской авиации 9-го февраля. С начала боевых действий по сей день турецкая сторона потеряла уже более 65 военнослужащих. Под предлогом борьбы с ИГИЛ, Турция основные удары наносит по позициям сирийских курдов.