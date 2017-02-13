Националисты напали на протестующих напротив стамбульского университета «Мармара» академиков

В связи с решением Совета министров Турции об увольнении 23 академиков из стамбульского университета «Мармара» напротив здания вуза группа академиков и студентов проводит акцию протеста.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое издание Diken.

Во время акции протеста группа националистов начала бросать в них бутылки и выкрикивать оскорбительные выражения. Примечательно, что находящиеся поблизости полицейские не вмешались и не воспрепятствовали действиям националистов.

В условиях объявленного в Турции чрезвычайного положения Совет министров принял решение, согласно которому, с должностей уволены 4 464 госслужащих, в их числе более 300 академиков.