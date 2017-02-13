Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с избранием на пост Президента ФРГ и выразил уверенность, что пройденный Франком-Вальтером Штайнмайером богатый государственно-политический путь, и солидный опыт наилучшим образом послужат дальнейшему развитию и продолжающемуся подъёму Германии, увеличению её роли на международной арене и благоденствию дружественного народа Германии.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.



Президент Армении Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что, спустя четверть века, две страны подводят итог установления дипломатических отношений между РА и ФРГ серьёзными достижениями в политической, экономической и гуманитарной сферах и обоюдной готовностью дополнять эти достижения, о чём свидетельствует заметная активизация в последние годы двустороннего политического диалога и взаимных визитов высокого уровня, расширение межпарламентских и децентрализованных связей, а также решительная поддержка Германией сотрудничества Армения-ЕС.

"Сегодня Германия также является одним из приоритетных экономических партнёров и доноров Армении, и последовательный помощник в идущих в нашей стране широкомасштабных реформах.



Я придаю большое значение тому обстоятельству, что наше взаимодействие зиждется не только на взаимных интересах, но и на общей системе ценностей. Свидетельством этому было также принятие Бундестагом Германии в прошлом году резолюции, признающей Геноцид армян.



Будучи лично знакомым с Вашим профессионализмом и патриотизмом, уверен, что во время Вашего пребывания в должности двусторонние отношения не только сохранят нынешнюю динамику, но и получат новый импульс, ради благоденствия наших стран и народов.



Ещё раз поздравляю Вас, желая новых достижений на Вашем высоком и ответственном посту",- сказано в поздравительном послании президента Армении Сержа Саргсяна.