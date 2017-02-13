Политолог считает возможную встречу глав МИД платформой для месседжа Азербайджану

Фактически, Азербайджан ведет переговорный процесс в тупик. По сообщению «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 13 февраля заявил руководитель аналитического центра прикладной политики и исследований “Айацк” Нарек Минасян.

“После апрельской войны в переговорном процессе произошли два важнейших события – встречи президентов в Вене и Санкт-Петербурге. Понятно, что апрельская война повлияла на весь переговорный процесс в целом, и обе эти встречи со стороны посредников и президента РФ были попытками помочь, чтобы спасти переговорный процесс. К сожалению, следует отметить, что в своих заявлениях сопредседатели продолжают руководствоваться принципом уравнивания, то есть, избегают адресных призывов, что негативно сказывается на процессе, поскольку Азербайджан воспринимает это, как поддержку, безнаказанность”, - заявил политолог.

По его словам, Азербайджан любым способом пытается провалить достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, временами впадая в крайности, заявляя, что это были просто обсуждения.

“В любом случае, армянская сторона утверждает, что эти договоренности должны быть реализованы, поскольку, по сути, они должны обеспечить минимальный порог взаимодоверия, при котором можно будет вернуться к политическим переговорам”, - отметил Нарек Минасян, добавив, что ожидаемую в Мюнхене возможную встречу министров иностранных дел, в первую очередь, необходимо использовать в качестве четкого месседжа Азербайджану и сопредседателям МГ ОБСЕ.