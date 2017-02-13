FT: число открытых месторождений нефти стало минимальным за 60 лет

Прошедший 2016 год стал самым бедным по количеству открытых месторождений нефти и газа - всего 174 против в среднем 400-500 ежегодно в предыдущие шесть десятилетий, сообщается в новом отчете американской консалтинговой IHS Markit, на который ссылается Financial Times (FT).

Нефтегазовые компании сократили инвестиции в разведку. Кроме того, обнаружить крупные месторождения становится с каждым годом все сложнее, поясняют эксперты. Они оценивают совокупный объем обнаруженных в прошлом году запасов всего в 8,2 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, от момента обнаружения до начала добычи на месторождении проходит в среднем пять - семь лет, отмечает FT. Поэтому кризис в нефтеразведке может привести к тому, что растущий спрос на энергоносители в ближайшие десятилетия будет обеспечивать американская сланцевая нефть.