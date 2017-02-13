Ford потратит $1 млрд на самоуправляемые автомобили

Американская Ford Motor планирует инвестировать $1 млрд в следующие пять лет в новую компанию Argo AI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.

Робототехники и инженеры Argo AI совместно с сотрудниками Ford будут разрабатывать новую программную платформу для полностью самоуправляемого автомобиля, который планируется представить в 2021 году, сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Расположенная в Питсбурге Argo AI была создана Брайаном Салески (главный исполнительный директор) и Питером Рендером (главный операционный директор), которые ранее занимались вопросами самоуправляемых автомобилей в Google и Uber.