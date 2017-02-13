Мэрия Еревана в 2016 году предоставила квартиры семьям военнослужащих

Мэрия Еревана в 2016 году предоставила новые квартиры семи семьям погибших и ставших инвалидами военнослужащих и ветеранов.

По сообщению «Арменпресс», об этом сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

Из них четыресемьи являются семьями военнослужащих, погибших в начале апреля прошлого года на передовой линии фронта.

По инициативе мэра столицы 1200 родителей проживающих в Ереване военнослужащих получат возможность навестить своих сыновей в приграничных воинских частях Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики.