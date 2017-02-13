Мэрия Еревана в 2016 году предоставила квартиры семьям военнослужащих
15:18, 13 Февраль, 2017
Мэрия Еревана в 2016 году предоставила новые квартиры семи семьям погибших и ставших инвалидами военнослужащих и ветеранов.
По сообщению «Арменпресс», об этом сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.
Из них четыресемьи являются семьями военнослужащих, погибших в начале апреля прошлого года на передовой линии фронта.
По инициативе мэра столицы 1200 родителей проживающих в Ереване военнослужащих получат возможность навестить своих сыновей в приграничных воинских частях Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики.