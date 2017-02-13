Сегодня Сейран Оганян, Вардан Осканян и Раффи Ованнисян подписали Меморандум о сотрудничестве и создании предвыборного блока с участием партий «Наследие» и «Консолидация». Как передает «Арменпресс», до церемонии подписания выступил вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян, который напомнил, что, в связи с принятой новой Конституцией, это будут единственные всереспубликанские выборы, которые и решат вопрос власти в стране.

«Сейран Оганян, Вардан Осканян и Раффи Ованнисян объединяются для формирования власти нового качества и для радикальных изменений в стране»,- сказал вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян.

Лидер партии «Консолидация» Вардан Осканян подчеркнул, что его, Сейрана Оганяна, и Раффи Ованнисяна объединяет многое – в прошлом и сегодня. Они были у истоков создания государственности НКР и Армении, Сейран Оганян – на боевом фронте, он и Раффи Ованнисян – на дипломатическом.

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян подчеркнул, что эти выборы чрезвычайно важны, поскольку в них состоится формирование власти в Армении, а его цель – развитие Армении и повышение уровня ее безопасности.

Он уверил, что они идут в парламент, чтобы работать и решить имеющиеся проблемы.

Вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян сообщил, что к их блоку присоединяются партии «Справедливость», Народная партия и ряд общественных организаций.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.