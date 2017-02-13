Мэрия Еревана реализовала ряд программ для нуждающихся в особой заботе групп

В рамках праздничных мероприятий «Эребуни-Ереван-2798» 2798 социально необеспеченных семей в качестве помощи получили в подарок бытовую технику. В программу были включены различные социальные группы населения.

По сообщению «Арменпресс», об этом сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

При сотрудничестве с общественными структурами в столице продолжили свою деятельность 19 благотворительных столовых, центры дневного ухода за пожилыми, услугами которых воспользовались 2400 человек.

Проживающие в столице ветераны, а также пережившие Геноцид армян и пожилые представители других групп всегда были в центре внимания городских властей. Для них были организованы мероприятия, посещения, предоставлена необходимая помощь. В центре внимания столичной мэрии также 140 бездомных. Им также была оказана соответствующая помощь.