Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 13-го февраля в Армавире, Баграмяне, Аштараке, Талине, Спитаке, Степанаване, Ванадзоре, Туманяне, Ташире, Ноемберяне, Тавуше, Дилижане, Чамбараке, Севане, Гаваре, Сисиане, Горисе, Капане и Мегри на дорогах идет снег.

По причине метели закрыта дорога Берд-Чамбарак.

На дорогах Гндеваз-Джермук и Сараван-Зангер – метель, видимость 20-50 м.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на перевале Варденяц – местами гололед.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.