Меланья Трамп сохранит огород Мишель Обамы

Первая леди США Меланья Трамп намерена сохранить огород возле Белого дома, за которым ухаживала ее предшественница Мишель Обама. Как рассказала журналистам старший советник супруги президента Стефани Уолкофф, первая леди США будет следить за тем, чтобы ко всем уголкам парка, в том числе знаменитому Розовому саду и небольшому огороду, по-прежнему было самое бережное отношение, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2009 году Мишель Обама вместе с американскими школьниками разбила овощные грядки на Южной лужайке Белого дома.

Мишель взяла на себя заботу об огороде и в течение восьми лет выращивала на нем овощи, зелень и пряные травы: батат, салаты, брокколи, шпинат, мяту, свеклу, лук, укроп, ревень, горох и тыквы. Вдоль дорожек на грядках росли однолетние цветы.

Огород стал центральным элементом кампании, которую Мишель Обама развернула в поддержку здорового питания для детей и подростков, в том числе в целях борьбы с ожирением. Первая леди проводила в саду Белого Дома образовательные экскурсии для школьников, а дети помогали ей осенью собирать богатый урожай.

"Я очень горжусь тем, что этот небольшой огород можно считать символом наших надежд, что Америка будет все более безопасной с точки зрения здоровья детей, - говорила Мишель. - Я очень надеюсь, что все последующие президентские семьи будут также ухаживать за огородом".







