В течение 2016 года в Армении было произведено 1 млн 441.8 тысяч литров виски. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, по сравнению с тем же периодом предыдущего – 2015 года, производство виски в Армении выросло на 23.2%.

Производство водки в Армении за этот же период времени выросло на 27%, дойдя до 8 млн 214 тысяч литров, а производство пива упало на 10.4%, дойдя до 18 млн 537.7 тысяч литров.