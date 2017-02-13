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Россия надеется на тесное взаимодействие с командой Трампа по Сирии


Москва рассчитывает установить тесное взаимодействие по Сирии с администрацией Дональда Трампа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Именно с позиции антитеррора мы рассчитываем установить тесное взаимодействие по Сирии, гораздо более эффективное (чем при Бараке Обаме – ред.), с администрацией Дональда Трампа, учитывая его абсолютно однозначные подходы к терроризму, как к абсолютному злу", — сказал он на пресс-конференции.

Лавров добавил, что "именно этот критерий, этот стержень нас всех объединяет".

 

 



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