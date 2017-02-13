Самбист Григор Мхитарян завоевал в Беларуси золотую медаль

В Мионске состоялись состязания на призы президента Лукашенко, в которых самбист из Армении Григор Мхитарян завоевал золотую медаль.

Как передает «Арменпресс», Григор Мхитарян победил во всех 5 схватках в весовой категории 57 кг и удостоился золотой медали.

В этих состязаниях, которые проходили в Минске, Армению представляли 5 спортсменов.