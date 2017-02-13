В январе 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, индекс продовольственных товаров в Армении вырос на 1,7%.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, индекс продовольственных товаров в январе 2017 года, по сравнению с декабрем 2016 года, вырос на 6.7%.

В основном, выросли цены на фрукты, яйца, овощи, картофель, сахар, безалкогольные напитки.

В том числе, цены на фрукты в январе 2017 года, по сравнению с декабрем 2016 года, выросли на 19,4%. цены на овощи, картофель выросли на 10,6%, на сахар – на 15%, на безалкогольные напитки - на 4,1%.