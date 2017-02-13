Министр туризма Ливана призвал уважать особенности армянской общины

Министр туризма Ливана Аветис Гиданян заявил, что необходимо уважать особенности армянской общины, когда речь идет о новом избирательном кодексе, требующем равенства представленности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает национальное информационное агентство Ливана.

Гиданяно тметил, что избирательный кодекс будет одобрен большинством политических деятелей страны. Министр подчеркнул значение парламентских выборов, выразив надежду, что армянские депутаты будут избраны посредством голосов представителей армянской общины.

Он отметил, что в течение последних 25 лет армяне были несколько изолированы. Гиданян призвал всех политических деятелей принять избирательный кодекс, который обеспечит равное представительство всех ливанских общественных кругов. На предстоящих в стране парламентских выборах примет участие и партия “Дашнакцутюн”.