Делегация ЕС в Армении принимала участие в испытании в общине Семеновка (Гегаркуникская область) электронных регистраторов избирателей, которые будут задействованы на участковых ИУ на парламентских выборах 2 апреля 2017г. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Делегации ЕС в Армении, за испытаниями устройств следили председатель ЦИК РА Тигран Мукучян, министр-руководитель аппарата правительства РА Давид Арутюнян, послы США и Великобритании в Армении, чиновники ЕС, международные наблюдатели, представители общественных организаций и СМИ.

В преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017г. ЕС предоставила властям финансовую помощь для осуществления договоренностей, достигнутых между властями и оппозицией по вопросу проведения выборов в соответствии с новым ИК Армении.

ЕС предоставил финансовую помощь в размере более 7 млн евро, а вместе с финансовой помощью от Германии и Великобритании, это поможет покрыть 90% расходов на проведение выборов. Новые технологии помогут избежать повторных голосований и других нарушений в ходе выборов.

ЕС надеется увидеть в Армении растущее доверие к выборам в результате внедрения нововведений в соответствии со стандартами ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии.