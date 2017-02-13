Кения объявила национальное бедствие в связи с засухой

Правительство Кении объявило национальное бедствие в связи с засухой и обратилось за продовольственной помощью к мировому сообществу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы призываем международных партнеров поддержать усилия правительства по сдерживанию ситуации", - говорится в заявлении президента Ухуру Кениата.

По оценкам Красного креста, продовольственная помощь требуется около 2,7 млн человек.

Кениата не сказал, сколько необходимо денег. В заявлении указывается, что правительство уже выделило $70 млн. Помощь требуется 23 из 47 регионов восточноафриканской страны.

"Правительство намерено увеличить помощь, предоставляя в два раза больше продуктов питания и наличных выплат", - говорится в заявлении.

Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что у нее не хватает $22 млн в ближайшие девять месяцев на оказание поддержки, включая предоставление школьного питания 428 тыс. учеников.