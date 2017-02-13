В Белоруссии начал действовать безвизовый режим с 80 странами

В Белоруссии начал действие пятидневный безвизовый режим. Как сообщает «Мир 24», с 12 февраля в страну без оформления дополнительных разрешений могут попасть, в частности, жители европейских стран, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии.

Замминистра спорта и туризма Белоруссии Михаил Портной назвал введение безвизового режима прорывным шагом, однако отметил, что в первые два-три месяца страна не ждет многократного увеличения турпотока. Как уточняет агентство Sputnik, в первый день работы нового режима наплыва желающих попасть в Белоруссию туристов не наблюдалось. Иностранцы могут попасть в Белоруссию без визы только через минский аэропорт. путешественникам понадобится медицинская страховка и денежная сумма из расчета порядка 22 евро на день пребывания в Белоруссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

1 февраля руководство ФСБ России приказало ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусских рубежей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал этот шаг, заявив, что Россия таким образом нарушает межгосударственный договор.