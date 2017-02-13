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Губернатор Калифорнии распорядился ввести ЧП в связи с разрушением плотины


Губернатор штата Калифорния Джерри Браун отдал распоряжение о введении чрезвычайного положения в связи с разрушением самой высокой в США плотины и объявленной эвакуацией в ряде населенных пунктов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте губернатора.

"Я нахожусь в тесном контакте с сотрудниками экстренных служб, которые занимаются ситуацией в Оровилле", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора. "Штат направляет весь необходимый персонал и ресурсы, чтобы справиться с это серьезной ситуацией", — сообщил губернатор.

Власти Калифорнии сообщили об эвакуации почти 190 тысяч человек. Эвакуация распространяется на города и населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

Немедленная эвакуация была объявлена несколькими часами ранее из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

 

 



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