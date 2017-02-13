В селе Воскетап от печного дыма отравились пятеро членов семьи
В отделение Полиции Арарата было получено сообщение из больницы о том, что к ним с диагнозом “отравление угазрным газом” доставлены пятеро жителей села Воскетап.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции РА, выехавшая на место происшествия оперативная группа установила, что пятеро членов семьи отравились из-за дыма вследствие розжига в гостиной дровяной печи.
Ведется следствие.
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