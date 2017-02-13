Самые низкие минимальные зарплаты в Евросоюзе были зарегистрированы в Болгарии и Румынии

Самые низкие минимальные зарплаты в Евросоюзе на начало этого года были зарегистрированы в Болгарии и Румынии - €235 и, соответственно, €275 в месяц. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило Европейское статистическое агентство Евростат.

С другой стороны, самая высокая минимальная зарплата зафиксирована в Люксембурге - почти €2 тысячи в месяц, а в Бельгии, Германии, Ирландии и Нидерландах - около €1,5 тысячи.

По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата увеличилась во всех странах-участницах ЕС, кроме Греции, где она сократилась на 14%, отмечает Евростат. А в таких странах, как Австрия, Дания, Италия, Кипр, Финляндия и Швеция просто нет понятия минимальной зарплаты.

Как отмечает Радио Румынии, больше всего денег румыны тратят на питание - 28% месячной зарплаты, что почти в три раза больше среднеевропейского уровня. По этому показателю Румыния занимает первое место в ЕС.

На спиртные напитки и табачные изделия румыны расходуют 5,7% зарплаты, что также превышает среднеевропейский показатель, который составляет 4%. Возглавляют рейтинг по этой статье эстонцы - 8,8%.

Зато по затратам на одежду и обувь Румыния занимает в европейском рейтинге последнее место - всего 3,4% против среднеевропейских 5%.





