Лидер партии «Третья республика» Виктор Даллакян сказал, что партия «Третья республика» пока не имеет окончательного решения об участии в парламентских выборах. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 13-го февраля.

«У нас пока нет окончательного решения об участии в парламентских выборах. На данный момент вопрос пока неясен»,- сказал лидер партии «Третья республика» Виктор Даллакян, комментируя вопрос о том, что ему мешает присоединиться к Меморандуму о присоединении партии «Наследие» к блоку Сейран Оганян- Вардан Осканян, который будет подписан сегодня – 13-го февраля.

На вопрос о возможном присоединении к блоку Гагика Царукяна он сказал, что имеет с ним личные тесные отношения, однако этот вопрос они не обсуждали.

Ранее меморандумы подписали «Консолидация», «Третья Республика», ДПА. Готовность подписать меморандум проявил Паруйр Айрикян. Позже «Третья Республика», ДПА и Паруйр Айрикян отказались от участия в этом блоке.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.