Американская культура будет представлена армянскому обществу посредством фильмов

Цикл показов американских фильмов под названием «Мозаика человеческих историй» пройдет в Ереване с 13 февраля по 31 марта. Цикл представляет мировому зрителю современные американские художественные и документальные фильмы, удостоившиеся различных премий, дает практические знания в области документалистики, а также раскрывает суть американского общества и культуры глазами независимых кинодеятелей.

О программе, по сообщению «Арменпресс», 13 февраля рассказали журналистам организаторы и участники инициативы.

“Впервые эта программа была реализована в Армении в 2009, а затем – в 2013 году. В этом году в течение месяца будет представлено 30 кинокартин. Думаю, кино - это лучший способ представить народам других стран жизнь, культуру США”, - отметил чреавычайный и полномочный посол Соединенных Штатов в Армении Ричард Миллс, добавив, что в этом году исполняется 25-летие установления дипломатических отношений между США и Арменией, поэтому в течение всего года будут проведены различные мероприятия.

Руководитель программы “Цикл американских фильмов в Армении -2017” Мелик Карапетян подчеркнул, что показ фильмов будет бесплатным. “Фильмы сопровождаются титрами, что делает их более доступными для армянских любителей кино”, - заявил он.

По словам, Карапетяна, демонстрируемые фильмы являются тематитескими, например, в центре «AGBU» будут представлены киноленты об искусстве, музыке, в центре «ТУМО» - фильмы о технологиях, а в кинотеатре «Москва» будут представлены все темы.

В рамках программы в Армению приехал режиссер фильма «Джек из красных сердец», продюсер Джанет Грилло. Он проведет обсуждения с любителями кино, группами студентов, ответит на вопросы зрителей. Фильм также будет представлен в Гюмри и Ванадзоре. “Я впервые в Армении, и для меня большая честь представлять свою работу наряду с отобранными в рамках программы фильмами. Я хочу поделиться своим опытом с любителями кино, и я с любовью отвечу на все их вопросы”, - отметил Джанет Грилло.

Наряду с показом фильмов в рамках цикла «Мозаика человеческих историй» планируется проведение мастер-классов для молодых армянских документалистов. Их проведет обладатель премии “Оскар”, режиссер, продюсер, писатель и кинодеятель Даг Блаш.

Первый показ цикла состоится 13 февраля в ереванском кинотеатре “Москва”, будет представлен фильм-призер «Джек из красных сердец».