Опубликовано видео с разрушающейся плотины в Калифорнии

В сети появилось видео с самой крупной в США плотины, расположенной около города Оровилл (штат Калифорния). Кадры ее разрушения публикует в понедельник, 13 февраля, телеканал KCRA, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за угрозы прорыва плотины в зоне возможного затопления объявлена эвакуация 200 тысяч жителей, сообщает Reuters. В обращении, размещенном в соцсетях, особо подчеркивается, что тревога не учебная. Ранее 13 февраля сообщалось, что разрушение плотины может произойти уже через несколько часов.