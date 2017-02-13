Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

Опубликовано видео с разрушающейся плотины в Калифорнии


В сети появилось видео с самой крупной в США плотины, расположенной около города Оровилл (штат Калифорния). Кадры ее разрушения публикует в понедельник, 13 февраля, телеканал KCRA, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за угрозы прорыва плотины в зоне возможного затопления объявлена эвакуация 200 тысяч жителей, сообщает Reuters. В обращении, размещенном в соцсетях, особо подчеркивается, что тревога не учебная. Ранее 13 февраля сообщалось, что разрушение плотины может произойти уже через несколько часов.



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