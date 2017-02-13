МО НКР опровергает азербайджанскую дезинформацию о попытке диверсионного проникновения

Пресс-служба МО НКР опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию о попытке диверсионного проникновения с армянской стороны. Как передает «Арменпресс», начальник отдела по информации и связям с общественностью МО НКР Сенор Асратян назвал эти сведения измышлениями.

«Сегодня азербайджанский агитпроп выступл с очередной дезинформацией о попытке диверсионного проникновения с армянской стороны, которую они удачно предупредили. Кстати, для придания этому измышлению «плоти и крови» фокусники из Баку представили в виде доказательства довольно непрофессиональную и безвкусную «постановку» (что они делают в последнее время довольно часто), на видеозаписи которой – при детальном изучении, трудно что-то понять.... Как бы то ни было, о вкусах не спорят, однако, кажется , что МО Азербайджана утрачивает чувство реальности... в конце добавлю: по официальному сообщению МО Азербайджана, в ходе перестрелки, возникшей для предотвращения действий противника на передовой, погиб военнослужащий-контректник МО Азербайджана, младший сержант Фуад Фархад-оглу Гафаров», выводы оставляю вам....»,-сказал Асратян.