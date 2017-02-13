На перекрестке улицы Тотовенца произошло цепное ДТП

На перекрестке улицы Тотовенца с проспектом Гая 13-го февраля произошло цепное ДТП. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал боевой наряд. Выяснилось, что столкнулись а/м марки Օpel Vectra, г/н 35 SD 686 (водитель А.С.), а/м марки Samand, г/н 083 II 13 (водитель К.Х.), а/м марки Ford Escort, г/н 67 DR 777 (водительБ.Х.) и а/м марки Lada Granta, г/н 35 TS 068 (водитель З. Т.), имела место утечка газа.

Спасатели перекрыли газовые клапаны машин. Пострадавих нет.