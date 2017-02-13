Виктор Даллакян прекратил сотрудничество с партией «Консолидация» по причине теневых процессов

Лидер партии «Третья республика» Виктор Даллакян представил причины, по которым покинул блок с партиями «Консолидация» и ДПА. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 13-го февраля.

По его словам, причинам выхода из блока является неосуществление основных условий, закрепленных в меморандуме. «После подписания меморандума я представлял предложения о порядке работы. Должен был состояться совет, который принимал бы решения, обсуждал бы подходы, порядок работы. Поскольку всего этого не произошло, считаю, что для нас нецелесообразно принимать участие в подобной деятельности, поскольку идут какие-то теневые процессы. Мы же являемся сторонниками открытых процессов. Если мы стремимся к радикальным переменам, то процессы должны проходить публично, а не в тени»,- сказал лидер партии «Третья республика» Виктор Даллакян.

По поводу сотрудничества с бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном лидер партии «Третья республика» Виктор Даллакян сказал, что с ним он сотрудничал долгое время. «Все вопросы, которые мы обсуждали, были вопрросами договоренности. Я воздержусь от комментариев. Эти вопросы были на пользу нашей стране и народу, однако, к сожалению, они не были претворены в жизнь. Мое прекращение участия в блоке вызвано и этим обстоятельством»,- сказал лидер партии «Третья республика» Виктор Даллакян.

По его словам, каждое соглашение должно иметь свою логику, принципы и стандарты, и, поскольку принципы, закрепленные в меморандуме, не были претворены в жизнь, он прекращает свое участие в блоке.

Ранее меморандумы подписали «Консолидация», «Третья Республика», ДПА. Готовность подписать меморандум проявил Паруйр Айрикян. Позже «Третья Республика», ДПА и Паруйр Айрикян отказались от участия в этом блоке.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.