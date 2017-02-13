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Под председательством министра обороны Армении Вигена Саргсяна создана межведомственная комиссия по решению проблем приграничных общин Армении


Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, создана межведомственная комиссия по решению проблем приграничных общин Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт правительства Армении e-gov.am . Межведомственная комиссия по решению проблем приграничных общин Армении будет работать под председательством министра обороны Армении Вигена Саргсяна.

Межведомственная комиссия должна будет в 3-месячный срок представить экономические и прочие проблемы приграничных общин Армении, предложения по строительству противоогневых укреплений и убежищ в общинах, перед детсадами и школами, решить вопросы о предоставлении жителям оружия – в случае обострения ситуации, обустройстве дорог, ведущих к сельхозобъектам и пр.



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