Под председательством министра обороны Армении Вигена Саргсяна создана межведомственная комиссия по решению проблем приграничных общин Армении

Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, создана межведомственная комиссия по решению проблем приграничных общин Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт правительства Армении e-gov.am . Межведомственная комиссия по решению проблем приграничных общин Армении будет работать под председательством министра обороны Армении Вигена Саргсяна.

Межведомственная комиссия должна будет в 3-месячный срок представить экономические и прочие проблемы приграничных общин Армении, предложения по строительству противоогневых укреплений и убежищ в общинах, перед детсадами и школами, решить вопросы о предоставлении жителям оружия – в случае обострения ситуации, обустройстве дорог, ведущих к сельхозобъектам и пр.