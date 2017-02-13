В Южной Корее вновь допросили фактического главу Samsung Ли Чжэ Ёна

Прокуратура Южной Кореи дополнительно допросила в понедельник фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна по обвинению во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как передало агентство Рёнхап, Ли Чжэ Ён пообещал, что будет давать правдивые показания следователям по особым поручениям, которые расследуют скандал. Также на допрос вызваны и другие руководители компании Samsung Electronics, в которой Ли Чжэ Ен занимает пост вице-председателя. В прошлый раз Ли Чжэ Ён был допрошен 12 января и прокуратура запросила ордер на его арест по обвинениям во взяточничестве, хищениях и даче ложных показаний. Однако суд отклонил этот запрос. Коррупционный скандал разгорелся в октябре, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, преференций правительства взамен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные приближенной к главе государства особой Цой Сун Силь. Не занимая никаких государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи. В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом.

Следователи по особым поручениям подозревают Ли Чжэ Ёна в том, что он заплатил или, по крайней мере, пообещал 36,3 миллиона долларов в качестве взятки Цой Сун Силь в обмен на поддержку государственным фондом пенсионного страхования Южной Кореи слияния двух дочерних компаний. Утверждается, что эта сделка стала решающей для гладкого перехода руководства Samsung Electronics от находящегося в больнице председателя Ли Гын Хи к его единственному сыну Ли Чжэ Ёну, отмечает Рёнхап.

Агентство приводит слова представителя группы следователей прокуратуры по особым поручениям о том, что будет рассмотрена возможность повторного запроса ордера на арест Ли Чжэ Ёна. Следствие должно быть завершено до 28 февраля и может быть продлено только на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Республики Корея, премьер-министра Хван Гё Ана. Власть в стране перешла временно к нему после того, как 9 декабря 2016 года парламент объявил импичмент президенту Пак Кын Хе. К лету Конституционный суд Южной Кореи должен либо утвердить импичмент, либо восстановить полномочия Пак Кын Хе.