Из Туркменистана в Армению: Армянка готова вернуться на родину в случае обеспечения постоянной работой

Был обычный рабочий день, за исключением небольшого изменения: на моем новом рабочем месте (в Фонде развития Армении) и именно в моем кабинете некоторое время должна была заниматься волонтерской работой приехавшая в Армению из Туркменистана Мария – армянка по национальности. С нашей соотечественницей, находящейся вдали от своего дома, вместо родного мы должны были общаться на русском языке, причем, делали это достаточно приветливо и открыто.

Довольно любознательная Мария очень быстро адаптировалась в новой среде, став полноправным членом маленького кабинета. Вместо одного месяца Мария обосновалась в Армении на несколько месяцев, имея огромное желание обосноваться на родине. В настоящее время Мария находится в Туркменистане, однако она знает, что это временно, и если подвернется хорошо оплачиваемая работа (достаточная для обеспечения проживания), она готова вернуться на родину для того, чтобы начать новую и яркую жизнь.

«Арменпресс» представляет интервью с участницей программы “К Айку” Марией Багдасаровой и с историей ее большой любви к родине.

-Мария, расскажите, пожалуйста, о Вашей семье. Когда вы обосновались в Туркменистане?

-Я – Багдасарова Мария, мне 31 год. Я родилась в городе Ашхабад. В течение последних 8 лет я работала в действующих в Ашхабаде иностранных компаниях, занимающихся экспортом товаров. В марте прошлого года я окончила заочную учебу в московском университете. По специальности я – менеджер.

У нас небольшая семья – я, отец и брат, к сожалению, мама скончалась. Моя семья проживает в Туркмении уже много лет. Я и брат – уже второе поколение после наших родителей, которое рождается здесь. Из разговоров старших, насколько я помню, бабушка и дедушка по отцовской линии родились в Армении – в Арцахе, однако впоследствии они переехали в Узбекистан. На данный момент большинство моих родственников живут в Самарканде (второй по величине город Узбекистана). Поиски работы привели моего дедушку в Ашхабад, где родился мой отец.

Предки моей мамы родом из Нахиджевана. Семья дедушки переехала в Красноводск (нынче - Туркменбаши). Потом, учась в медицинском колледже в Узбекистане, дедушка встретил бабушку, которая была уроженкой России. Затем они также переехали в Ашхабад, где родилась моя мама.

-Чем Вы больше всего любите заниматься? Каковы Ваши интересы?

-Я всегда любила учиться чему-то новому. Как говорят: век живи - век учись. Я заметила, что когда в моей жизни воцаряется стабильность и тишина, это знак, что пора что-то менять и двигаться вперед. Я бы с огромным удовольствием путешествовала. Это меня очень привлекает.

-Почему Вы решили приехать в Армению? Что Вас здесь впечатлило больше всего?

-Я давно мечтала приехать в Армению, однако лишь в сентябре 2016 года мне это удалось. Я узнала о программе “К Айку”, я все обдумала, взвесила, а когда приняла решение, дождалась отпуска, купила билет и приехала в Армению. Мои родственники меня деликатно предупредили, что, возможно, в Армении мне не понравится, поскольку “там все по-другому”. Но каково было их изумление, когда я сказала, что влюбилась в эту страну. Моим первым желанием было увидеть Кафедральный собор Святого Эчмиадзина, и мне удалось исполнить его.

Я счастлива из-за этой возможности открыть для себя Армению. Благодаря программе я посетила достопримечательности Армении, Арцаха, познакомилась с приехавшими из разных стран армянами, которые были в Ереване по той же программе. Это настолько непривычно, однако, в то же время, весьма интересно. Мы все разные, однако нас притягивает и объединяет армянская кровь. Через несколько дней после приезда в Армению я позвонила домой и сказала, что хочу остаться здесь дольше. Потребовалось очень мало времени, чтобы я почувствовала себя частичкой большой армянской семьи, и я горжусь тем, что это земля моих предков.

-Такой Вы представляли себе Армению? Что бы Вы изменили сейчас?

-Помимо положительных представлений об Армении, которые преобладают, есть и не слишком хорошие. Я искренне переживаю боль, когда вижу стариков, играющих на различных музыкальных инструментах, чтобы заработать на хлеб. Конечно, такое можно встретить в любом уголке мира, однако здесь я особо остро это ощущаю.

-Каковы Ваши планы на будущее?

-Я хочу окончательно обосноваться в Армении, а для этого необходимо найти работу. К сожалению, я почти не владею армянским, однако мне помогает мое знание русского. Когда меня спрашивают о планах на будущее, я сразу вспоминаю слова Вуди Алена : “Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите Ему о своих планах”. Не знаю, как у других, однако в моем случае я пытаюсь делиться с другими своими планами на будущее, и это не всегда в мою пользу. Я поняла одно – в моей жизни все спонтанно. И именно сейчас настало время осознать это и сказать себе, что это хорошая возможность изменить свою жизнь. Почему бы и нет?

Ани Назарян

Фото: “Ретро-фотоателье Марашян”