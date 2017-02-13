В вопросе открытия границ с Арменией Турция вновь заговорила с позиций предварительных условий: министр транспорта Турции Ахмед Арслан заявил, что границы с Арменией могут быть открыты только после урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Миллиет».

«Как жаль, что закрыта граница с Армений – хотелось бы, чтобы она была открыта, однако для этого есть условие – должен быть урегулирован вопрос армяно-азербайджанских отношений»,- сказал министр транспорта Турции Ахмед Арслан.