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В вопросе открытия границ с Арменией Турция вновь заговорила с позиций предварительных условий


В вопросе открытия границ с Арменией Турция вновь заговорила с позиций предварительных условий: министр транспорта Турции Ахмед Арслан заявил, что границы с Арменией могут быть открыты только после урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Миллиет». 

«Как жаль, что закрыта граница с Армений – хотелось бы, чтобы она была открыта, однако для этого есть условие – должен быть урегулирован вопрос армяно-азербайджанских отношений»,- сказал министр транспорта Турции Ахмед Арслан.



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